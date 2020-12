Lewandowski ist Weltfußballer des Jahres

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 3 Stunden



Robert Lewandowski ist Weltfußballer: So reagiert das Netz! 01:19 Nachdem Robert Lewandowski alles gewonnen hat, was es mit seinem Verein zu gewinnen gibt, sicherte sich der Torjäger nun auch die Auszeichnung als Weltfußballer 2020. Die Reaktionen im Netz fielen dementsprechend positiv aus.