Prof. Dr. Wolfgang Baumann Islamistische Boko Haram lässt einen Teil der entführten Kinder frei ⁦@derspiegel⁩ ⁦@ARD_Presse⁩ ⁦@ZDF⁩ ⁦@sternde⁩… https://t.co/Ho6oFEH4Pc vor 2 Stunden Hartmut Koschyk RT @faznet: Die am Freitag aus einer Schule in Nordnigeria von der islamistischen Terrorgruppe #BokoHaram entführten Schüler sind wieder fr… vor 2 Stunden News RT @ultrascanhumint: Boko Haram lässt Schüler frei: Überraschende Wende im Norden Nigerias: Hunderte von der islamistischen Terrorgruppe Bo… vor 4 Stunden Ultrascan HUMINT Boko Haram lässt Schüler frei: Überraschende Wende im Norden Nigerias: Hunderte von der islamistischen Terrorgruppe… https://t.co/I9m8dn1r6t vor 4 Stunden Benny 🥚🥚🥚 Scheint nochmal gut gegangen zu sein. https://t.co/7grxKX7bAE vor 7 Stunden News RT @ultrascanhumint: Boko Haram lässt entführte Schüler frei: Die am Freitag aus einer Schule in Nordnigeria von der islamistischen Terrorg… vor 7 Stunden