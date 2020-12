18.12.2020 ( vor 5 Stunden )



In Nigeria sind nach offiziellen Angaben mehr als 300 der verschleppten In Nigeria sind nach offiziellen Angaben mehr als 300 der verschleppten Schüler wieder freigelassen worden. Möglicherweise sind aber noch immer Jungen in der Gewalt der Kidnapper. 👓 Vollständige Meldung