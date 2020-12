17.12.2020 ( vor 16 Stunden )



Schon wieder gibt es einen Überfall auf Geldboten - diesmal in Treptow. Erst am Dienstag gab es einen ähnlichen Fall in Schöneberg. Und in beiden Fällen sind die Täter auf der Flucht. Schon wieder gibt es einen Überfall auf Geldboten - diesmal in Treptow. Erst am Dienstag gab es einen ähnlichen Fall in Schöneberg. Und in beiden Fällen sind die Täter auf der Flucht. 👓 Vollständige Meldung