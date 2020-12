Nach Notfallzulassung: Erste Corona-Impfungen in den USA New York (dpa) - Nach einer Notfallzulassung haben am Montagmorgen (Ortszeit) in den Vereinigten Staaten die Impfungen gegen die Krankheit Covid-19 begonnen. Der...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt Auch berichtet bei • stern.de