Die hohen Corona-Zahlen führen zu neuen Maßnahmen in Europa. Österreich geht erneut in den Lockdown. Auch Schweden und die Schweiz verschärfen die Regeln.

Weniger strikte Maßnahmen zu Beginn der Pandemie werden für Schweden nun zum Boomerang. Die Infektionszahlen steigen und führen vor allem in...

Harte Kritik des Königs: "Wir sind gescheitert", sagte Carl Gustav von Schweden in einer Fernsehsendung und rechnet mit dem Corona-Sonderweg seines Landes ab.

Corona-Kommission wirft Schweden Versagen beim Schutz von Älteren vor Das Urteil der Corona-Kommission in Schweden fällt hart aus: Die Angestellten in der Altenpflege seien in der Krisensituation großteils alleine gelassen...

