18.12.2020 ( vor 10 Stunden )



Während für die SPD schon lange klar ist, dass Olaf Scholz ihr nächster Kanzlerkandidat sein wird, ist noch immer fraglich, wer CDU und CSU in die Bundestagswahl 2021 führt. Armin Laschet will diese Frage erst zwei Monate nach der Wahl des CDU-Vorsitzenden klären. Während für die SPD schon lange klar ist, dass Olaf Scholz ihr nächster Kanzlerkandidat sein wird, ist noch immer fraglich, wer CDU und CSU in die Bundestagswahl 2021 führt. Armin Laschet will diese Frage erst zwei Monate nach der Wahl des CDU-Vorsitzenden klären. 👓 Vollständige Meldung