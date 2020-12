Quelle: TELESCHAU - vor 2 Tagen



Fieser "Verstehen Sie Spaß?"-Gag: Judith Rakers hat die Haare grün 02:20 Erst sich an die junge TikTok-Generation anbiedern, dann mit grünen Haaren die "Tagesschau" moderieren? Das geht Judith Rakers zu weit. Was sie nicht weiß: Sie ist Opfer der Schadenfreude-Show "Verstehen Sie Spaß?", die am Samstag, 19. Dezember 2020 um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist.