Anschlag in Halle: Attentäter bekommt Höchststrafe 01:18 Im Prozess um den Anschlag in Halle wurde ein Urteil gefällt. Der Angeklagte wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.