Halle-Attentäter zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt

Quelle: DPA - vor 1 Stunde



Halle-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt 01:04 Magdeburg, 21.12.20: Der rechtsextreme Attentäter von Halle ist zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Richter sprachen den 28-Jährigen am Montag in Magdeburg des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in weiteren zahlreichen Fällen schuldig und...