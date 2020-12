24.12.2020 ( vor 22 Stunden )



Auch wenn die Lkw in Dover - dank Corona- Auch wenn die Lkw in Dover - dank Corona- Tests - wieder rollen, ist der Rückstau gewaltig. Für zahlreiche Fahrer bedeutet das wohl: Weihnachten im Laster. Die EU-Verkehrskommissarin gibt Frankreich die Schuld am Chaos 👓 Vollständige Meldung