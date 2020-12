In der NFL beschert sich Running Back Alvin Kamara historisch: Mehr Touchdowns erlief kein Spieler vor ihm in einem einzigen Spiel. Dabei hatte sich der neue...

Der Giftnotruf in Erfurt kommt vor allem bei der falschen Einnahme oder Verwechslung von Medikamenten zum Einsatz. In der Corona-Krise stellt auch...

Die Europäische Union will künftig am Horn von Afrika nicht mehr nur gegen Piraten vorgehen – sie will auch den Drogenschmuggel vor der somalischen Küste...

Finanzielle Verluste in Höhe von zehn Millionen Euro und ein bis 2022 verzögerter Beginn des Stadion-Ausbaus: Auch den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union...

Schwindler bei "New York Times": Podcaster gibt sich als IS-Henker aus In einem Podcast der "New York Times" schildert ein vermeintlicher Islamist seine Gewalttaten im IS. Der Podcast ist ein Erfolg, gewinnt mehrere Preise. Doch nun...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt