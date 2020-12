My Comfor Demonstration gegen #Netanjahu : Festnahmen und Verletzte bei Protesten in #Israel https://t.co/LzcNwbWpib vor 2 Stunden

The Eye of the Digital Storm Demonstration gegen Netanjahu: Festnahmen und Verletzte bei Protesten in Israel https://t.co/HAdJkS3wHg vor 3 Stunden