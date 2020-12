29.12.2020 ( vor 12 Stunden )



Die Landesregierung in Kiel hat am Dienstag neue Regionalpläne für die Windenergie in Schleswig-Holstein endgültig beschlossen. Sie gelten schon ab diesem... Die Landesregierung in Kiel hat am Dienstag neue Regionalpläne für die Windenergie in Schleswig-Holstein endgültig beschlossen. Sie gelten schon ab diesem... 👓 Vollständige Meldung