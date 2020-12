29.12.2020 ( vor 13 Stunden )



Hunderte Flüchtlinge aus dem abgebrannten Aufnahmelager Lipa mussten in der winterlichen Kälte in Bosnien ausharren. Andrea Beer war dabei, als sie das Camp endlich verlassen konnten.