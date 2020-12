Stärke 6, 4 - Erdbeben in Kroatien: Kleinstädte in Trümmern, fünf Tote Zagreb (dpa) - Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag in den Mittagsstunden Kroatien getroffen. Die Zentren der Kleinstädte Sisak und Petrinja südöstlich von...

t-online.de vor 15 Stunden - Welt