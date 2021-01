30.12.2020 ( vor 1 Woche )



Vor vier Jahren scheiterte das Militär in der Türkei mit einem Putschversuch. Erste Urteile fielen im November. Nun müssen weitere Dutzende Soldaten lebenslang in Haft. Vor vier Jahren scheiterte das Militär in der Türkei mit einem Putschversuch. Erste Urteile fielen im November. Nun müssen weitere Dutzende Soldaten lebenslang in Haft. 👓 Vollständige Meldung