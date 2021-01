Trader Gery RT @SZ: Queen Elizabeth II. setzt Brexit-Handelsabkommen in Kraft. https://t.co/46WZhtbsVs vor 19 Stunden Christine Paulus Großbritannien und EU: Königin Elizabeth setzt Handelsabkommen zum Jahreswechsel in Kraft https://t.co/DU4omGnNlo via @derspiegel vor 20 Stunden KBuchberger RT @SZ: Queen Elizabeth II. setzt Brexit-Handelsabkommen in Kraft. https://t.co/46WZhtbsVs vor 21 Stunden Aimée RT @SZ_Politik: Queen Elizabeth II. setzt Brexit-Handelsabkommen in Kraft. https://t.co/hXYj7FqsVc vor 21 Stunden guy RT @SZ: Queen Elizabeth II. setzt Brexit-Handelsabkommen in Kraft. https://t.co/46WZhtbsVs vor 23 Stunden Germans for ScotRef Großbritannien und EU: Queen setzt Brexit-Handelsabkommen in Kraft via @sz https://t.co/wIm29cT488 vor 23 Stunden