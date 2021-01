Quelle: K-Media-Sports - vor 1 Woche



Das sagen Headcoach O´Leary, Kapitän Ankert und Doppeltorschütze Bailey zum Iserlohner Sieg gegen Wolfsburg 08:21 Hut ab Iserlohn Roosters! In einer über weite Strecken durch viele kleine Strafen sehr zerfahrenen Partie, führten die Gäste aus Wolfsburg nach 50 Minuten mit 2:3. Dann aber drehten die Sauerländer fast schon unwiderstehlich auf, erzielten in knapp vier Minuten drei Tore und gewannen am Ende auch...