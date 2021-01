Republikaner verklagen Mike Pence: Wie Donald Trump die US-Wahl noch gewinnen soll

06.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Treu an der Seite von Treu an der Seite von Donald Trump : Mit einer Klage wollen Republikaner Vizepräsident Mike Pence jetzt dazu bringen, den Sieg von Joe Biden im Kongress noch zu kippen. US-Vizepräsident Mike Pence wird von Republikanern verklagt.Die Klage ist ein Versuch, Donald Trump doch noch zum Sieg bei der US-Wahl zu verhelfen.Ein Bundesrichter weist die Klage der Republikaner ab. Update vom Samstag, 02.01.2021, 09.30 Uhr: Eine Gruppe Republikaner:innen ist mit ihrer Klage gegen Vizepräsident Mike Pence gescheitert. Die Trump-loyalen Kongressabgeordneten wollten, dass Pence die Autorität erhält, selbst über die Wahlleute zu entscheiden – zugunsten von Donald Trump, der so... 👓 Vollständige Meldung