Kongress bestätigt Joe Biden als neuen US-Präsidenten 01:34 Der US-Kongress hat Joe Bidens Wahl zum US-Präsidenten formell bestätigt. Nach Protesten am Kapitol, kündigte der amtierende Präsident Donald Trump einen "geordneten Übergang" an.