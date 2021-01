07.01.2021 ( vor 5 Stunden )



Der abgewählte US-Präsident will sich nicht mehr gegen die Machtübergabe an Joe Der abgewählte US-Präsident will sich nicht mehr gegen die Machtübergabe an Joe Biden sperren. Die Amtsgeschäfte würden am 20. Januar übertragen, teilte Trump mit. 👓 Vollständige Meldung