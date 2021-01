Quelle: DPA - vor 5 Stunden



Proteste von Trump-Anhängern im Kongress enden im Chaos 01:56 Washington 07.01.2021: Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch eskaliert und haben das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Nach einer aufstachelnden Rede des Republikaners marschierten...