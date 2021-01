07.01.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach den schweren Randalen am Kapitol erwägen Mitglieder der Nach den schweren Randalen am Kapitol erwägen Mitglieder der Trump -Regierung offenbar, den scheidenden US- Präsidenten mithilfe einer Verfassungsklausel abzusetzen. Die Demokraten erklärten, Trump sei "mental nicht gesund". 👓 Vollständige Meldung