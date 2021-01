07.01.2021 ( vor 4 Stunden )



Für Tesla-Boss Elon Musk hat das Jahr gut begonnen. Dank des verrückten Kurshöhenflugs an der Börse ist er zum Spitzenreiter in der weltweiten Milliardärsliste aufgestiegen. Er überholt Amazon-Chef Jeff Bezos. Für Tesla-Boss Elon Musk hat das Jahr gut begonnen. Dank des verrückten Kurshöhenflugs an der Börse ist er zum Spitzenreiter in der weltweiten Milliardärsliste aufgestiegen. Er überholt Amazon-Chef Jeff Bezos. 👓 Vollständige Meldung