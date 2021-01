++Live-Ticker: US-Kongress tagt nach Sturm auf US-Kapitol wieder++ Senat und Repräsentantenhaus sind nach der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger wieder zusammengekommen, um die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten zu...

Deutsche Welle vor 20 Stunden - Top





Eskalation in Washington: So kam es zum Sturm auf den US-Kongress Bei seiner Rede feuerte Donald Trump seine Anhänger dazu an, vor das Capitol zu ziehen. Danach eskaliert der seit Wochen angeheizte Konflikt um das Wahlergebnis...

Basler Zeitung vor 1 Tag - Top