Juergen Wagner RT @zeitonline_pol: "Noch nie gelesene Abgründe von Kauderwelsch, Unsinn und Plagiat" sah ein Kritiker von Dr. Christine Aschbacher. Die in… vor 17 Minuten Heinz Roehrig RT @zeitonline: Österreichs Arbeitsministerin Christine Aschbacher hat ihren Rücktritt verkündet. Ihr wird vorgeworfen, in ihrer Dissertati… vor 2 Stunden Heinz Roehrig RT @zeitonline_pol: "Noch nie gelesene Abgründe von Kauderwelsch, Unsinn und Plagiat" sah ein Kritiker von Dr. Christine Aschbacher. Die in… vor 2 Stunden plagiatsgutachten.com Österreichs Arbeitsministerin tritt nach Plagiatsvorwurf zurück https://t.co/ThIPxKoUJY via @zeitonline vor 3 Stunden max marquardt RT @SZ: Österreichs Arbeitsministerin Christine Aschbacher tritt nach Plagiatsvorwürfen zurück https://t.co/xwNWQXxmDr vor 4 Stunden Bruno Leuschner 🇪🇺 Österreichs Arbeitsministerin tritt nach Plagiatsvorwurf zurück https://t.co/e6BXjDzZxd via @zeitonline vor 5 Stunden