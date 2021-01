11.01.2021 ( vor 2 Stunden )



Eine Technikpanne hat den Videounterricht von hunderten in der Corona-Krise geschlossenen Eine Technikpanne hat den Videounterricht von hunderten in der Corona-Krise geschlossenen Schulen in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen ausgebremst. Die... 👓 Vollständige Meldung