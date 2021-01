Der Bestatterverband fordert schnelle Corona-Impfungen für Bestatter und Mitarbeiter in Krematorien. Bislang seien diese in keiner der Gruppen vorgesehen, die...

Mehr als 188.000 Menschen in Deutschland bislang gegen Corona geimpft +++ RKI meldet 12.690 Corona-Neuinfektionen und 336 neue Todesfälle +++ Ärztegewerkschaft...