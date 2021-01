11.01.2021 ( vor 2 Tagen )

Washington. Donald Trump soll nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington Konsequenzen spüren - zumindest nach dem Willen der Demokraten. Die haben am Montag eine Resolution zu einem zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump in der Kongresskammer eingereicht. Der Vorwurf: „Anstiftung zum Aufruhr". Dass der US-Präsident noch vor der Macht-Übernahme von Joe Biden sein Amt verliert, gilt als ausgeschlossen. Doch die Demokraten verfolgen einen klaren Plan. Unterdessen droht dem US-Präsidenten noch ein ganz anderes Verfahren .