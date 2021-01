Kritik an "Kapitulationserklärung" des Bürgermeisters In Pankows Bezirksamt arbeiten gerade 30 Prozent im Homeoffice. Bürgermeister Benn bittet per Mail bei der Belegschaft um "Nachsicht" - und erntet scharfe...

Tagesspiegel vor 45 Minuten - Deutschland Auch berichtet bei • stern.de