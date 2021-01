12.01.2021 ( vor 21 Stunden )



Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona ist eine 49-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Dienstagabend in einer... Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona ist eine 49-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Dienstagabend in einer... 👓 Vollständige Meldung