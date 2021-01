16.01.2021 ( vor 1 Woche )



In Washington geht die Angst um: Könnte Donald In Washington geht die Angst um: Könnte Donald Trump in einer Art Wutanfall noch die Atombombe zünden? Klar ist: Daran hindern könnte ihn im Fall des Falles praktisch nichts und niemand. Doch damit leben die USA schon seit langer Zeit. In wenigen Tagen endet Donald Trumps Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten . Den US-Demokraten geht seine Ablösung dennoch nicht schnell genug. Das liegt auch an der außerordentlichen Macht des US- Präsidenten über das Atomwaffenarsenal des Landes, denn viele seiner Gegner halten Trump für nicht mehr zurechnungsfähig. Die Verfassung der USA gibt dem Präsidenten, gleichzeitig der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, die... 👓 Vollständige Meldung