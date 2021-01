17.01.2021 ( vor 4 Stunden )



Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Heute: ein Stillleben von James Ensor. Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Heute: ein Stillleben von James Ensor. 👓 Vollständige Meldung