Kadir Kahraman RT @TRTDeutsch: Pinterest, Twitter und Periscope sind in der Türkei wegen Verstoßes gegen das neue Social-Media-Gesetz mit einem Werbeverbo… vor 6 Stunden TRT Deutsch Pinterest, Twitter und Periscope sind in der Türkei wegen Verstoßes gegen das neue Social-Media-Gesetz mit einem We… https://t.co/bfhjwLtRyS vor 6 Stunden #FreeThemAll RT @NordhausenFrank: Türkei erlässt Werbeverbot gegen Twitter https://t.co/9Zg9M2SoWW via @zeitonline vor 9 Stunden SabralBjk18 RT @Xxmanxx40D: Sorry Handelsblatt. Die #Türkei fordert nur das was in jedem EU -Land schon gang und gäbe ist . Abgabe von Steuern an ver… vor 9 Stunden #HambiBleibt - ReulNicht👎 RT @FiratNews_DE: Die Türkei hat dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Werbeverbot erteilt. Als Grund wird ein angeblicher Verstoß gegen da… vor 9 Stunden ANF Deutsch Die Türkei hat dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Werbeverbot erteilt. Als Grund wird ein angeblicher Verstoß ge… https://t.co/omgIHsH7Rk vor 9 Stunden