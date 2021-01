tagesanzeiger «We will be back in some form», sagte Trump am Mittwoch in seiner Abschiedsrede. Für Trumps Anhänger klang das wie… https://t.co/SwAeQjKbfo vor 57 Minuten ANA RT @bazonline: Er wolle «irgendwie zurückkommen», sagte Ex-Präsident Donald Trump und macht damit die Republikaner mächtig nervös, die nun… vor 4 Stunden Basler Zeitung Er wolle «irgendwie zurückkommen», sagte Ex-Präsident Donald Trump und macht damit die Republikaner mächtig nervös,… https://t.co/BN7VcQrkdK vor 4 Stunden ian millar USA - Die Angst vor einer dritten Partei (via @SZ) https://t.co/O0rfhcPblH vor 6 Stunden nil desperandum USA - Die Angst vor einer dritten Partei (via @SZ) +++ Egal...wir brauchen eine Alternative...+++ https://t.co/sAq1mHPOtB vor 6 Stunden Infos Unter Republikaner nervös. Die Angst vor einer dritten Partei durch Trump https://t.co/mgzeqecEm4 #top_news #politik #trump #partei #republikaner vor 6 Stunden