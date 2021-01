Deutsch-Werden.de 39 tote Migranten in Lkw: Lange Haft für Schleuser in England https://t.co/wQR7XrGnqY vor 4 Stunden Ulrich K. RT @DieterSteffmann: 39 tote Migranten in Lkw – lange Haft für Schleuser in England https://t.co/2MxJVJSKOd vor 13 Stunden Dieter Steffmann 39 tote Migranten in Lkw – lange Haft für Schleuser in England https://t.co/2MxJVJSKOd vor 15 Stunden Isahundedame RT @RND_de: 39 Migranten starben im Oktober 2019 in einem Lastwagen in #Großbritannien. Jetzt gibt es ein Urteil gegen die Mitglieder einer… vor 15 Stunden BLICK 39 tote Migranten in Lkw: Lange Haft für Schleuser in England https://t.co/k0k1qm147r vor 16 Stunden RND 39 Migranten starben im Oktober 2019 in einem Lastwagen in #Großbritannien. Jetzt gibt es ein Urteil gegen die Mitg… https://t.co/kcRC3lOxd2 vor 16 Stunden