Franz Metzger “Mehr als 370 Migranten an Bord. “Ocean Viking“ steuert Sizilien an.“ Meldet das ZDF! Migranten nicht Flüchtlinge… https://t.co/808LLWAtYd vor 7 Minuten HeadSoccer RT @tagesschau: 370 Flüchtlinge an Bord: "Ocean Viking" darf Sizilien anlaufen https://t.co/eU0X0ZOTkh #OceanViking #Rettungsschiff #Flücht… vor 9 Minuten V.C. 370 Flüchtlinge an Bord : "Ocean Viking" darf Sizilien anlaufen https://t.co/9VD91nYsS9 vor 18 Minuten Heilpädagogik RT @tagesschau: 370 Flüchtlinge an Bord: "Ocean Viking" darf Sizilien anlaufen https://t.co/eU0X0ZOTkh #OceanViking #Rettungsschiff #Flücht… vor 44 Minuten Claudio Moser „Ocean Viking“ darf Sizilien anlaufen. 370 #Flüchtlinge an Bord. Unter ihnen 21 Säuglinge und zwei schwangere Fraue… https://t.co/LCku9BSuvn vor 54 Minuten manu RT @weberkase: Migranten! Also keine Flüchtlinge oder Schiffbrüchige! Ich muss kotzen! 🤮"Seenotrettung im Mittelmeer: "Ocean Viking" nimmt… vor 2 Stunden