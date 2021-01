Gamestop-Aktie: Gamestop-Trader attackiert Hedgefonds

28.01.2021 ( vor 3 Tagen )

Millionen private Trader und Anleger haben durch Kauf der Aktie der Videospielkette Gamestop (Kürzel: GME) milliardenschwere Hedgefonds in die Enge getrieben. Die Fonds, allen voran Melvin Capital, hatten mit Hilfe geliehener und dann verkaufter Aktien exzessiv auf einen fallenden Kurs gewettet, mussten dann aber ihre Wetten glattstellen. Sie mussten kaufen, es kam zum Short Squeeze, der Kurs der Aktie vervielfachte sich. Aktiv waren vor allem die Nutzer des Forums Wallstreetbets (WSB) auf der Plattform Reddit. Einer dieser Nutzer, Forenname SSauron, hat einen offenen Brief geschrieben, in dem er seine Motive erklärt und kräftig gegen die Etablierten der Wall Street austeilt. Wie authentisch...