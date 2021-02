31.01.2021 ( vor 6 Stunden )



Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz redet über Versäumnisse im Wirecard-Skandal, die Lage der SPD - und spricht sich in der Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz redet über Versäumnisse im Wirecard-Skandal, die Lage der SPD - und spricht sich in der Corona -Pandemie für Öffnungen "in umgekehrter Reihenfolge " aus. Zweifel hat er am Impf-Ziel der Bundeskanzlerin. 👓 Vollständige Meldung