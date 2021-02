Sie wurde 66 Jahre alt: Karin Ritter, Mutter der auffälligen Familie aus Köthen, ist tot Ihre Familie wurde durch eine stern-TV-Doku berühmt. Jetzt ist Karin Ritter – Mutter von drei auffälligen Jungs – gestorben. Sie wurde 66 Jahre alt.

stern.de vor 13 Stunden - Wirtschaft





News am Wochenende: Karin Ritter, Mutter der Skandalfamilie aus Köthen, ist tot 4000 Menschen bei Protesten in Russland festgenommen +++ 27 Jährige und sechsjähriger Sohn in Cloppenburg erstochen – Mann festgenommen +++ Mehrere...

stern.de vor 23 Stunden - Politik