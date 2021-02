News Deutschland EU-Impfstrategie in der Kritik: Ursula von der Leyen stolpert vom Eigentor zum Flop: EU-Kommissionspräsidentin.. https://t.co/iyXQUUD0Al vor 7 Sekunden Stephan Israel #Corona: ⁦@vonderleyen⁩ steht mit ihrer Impfstrategie gegen Corona massiv in der Kritik. Nach gut einem Jahr im Amt… https://t.co/m7VU7xDrPk vor 1 Stunde BKermanidis RT @wiwo: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, als Politikerin bisher versiert in der Selbstdarstellung, macht in der Pandemie keine… vor 10 Stunden Klaus Helmut Dörfert RT @wiwo: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, als Politikerin bisher versiert in der Selbstdarstellung, macht in der Pandemie keine… vor 11 Stunden WirtschaftsWoche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, als Politikerin bisher versiert in der Selbstdarstellung, macht in der P… https://t.co/Z6ghcgmFYz vor 13 Stunden Klaus Calidann RT @MarkusBecker: Das Phantom von Brüssel: Je lauter die Kritik an der #Impfstrategie der EU, desto leiser wird Kommissionschefin @vonderle… vor 1 Tag