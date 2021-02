Der Aufwärtstrend von Titelverteidiger Liverpool in der englischen Premier League ist am Mittwoch jäh gestoppt worden. Das Team von Trainer Jürgen Klopp...

Sportlich hat der FC Liverpool nach zuletzt zwei Siegen in Folge seine Krise beendet. Doch das Verletzungspech bleibt den Reds treu. Ex-Schalker Joel Matip wird...