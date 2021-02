04.02.2021 ( vor 5 Stunden )



In Teilen Tirols breitet sich die In Teilen Tirols breitet sich die Corona -Mutante aus Südafrika aus. Eine Virologin rät deshalb, dass das Bundesland seine Grenzen für einen Monat sperrt. Laut Medienberichten werden in Wien derzeit alle Optionen geprüft. Von Clemens Verenkotte. 👓 Vollständige Meldung