Solidarität: "Natürlich gibt es immer Leute, die sich vordrängen"

Es gibt Dinge, die man in Deutschland immer wieder hört – das fällt vor allem Ausländern auf. Auf Twitter haben User überlegt, welche Aussprüche typisch...

Gerade in älteren Badewannen sammeln sich über Jahre hinweg unschöne Ablagerungen. Um diese zu entfernen, braucht man nicht immer die Chemiekeule. Nach dieser...

Der FC Bayern gibt mächtig Gas in seiner Titelhatz, auch die DFL und die Inhaber der teuren TV-Rechte ziehen mit - nichts soll den Rekordmeister auf dem Weg zur...

Lotto am Mittwoch - Die aktuellen Gewinnzahlen vom 3. Februar werden bald gezogen Die aktuellen Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch, den 3. Februar: Am vergangenen Samstag gelang es keinem Tipper, den Jackpot zu knacken. Am heutigen Mittwoch...

Focus Online vor 1 Woche - Vermischtes