11.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Ein vermisster Mann aus Krakow am See (Landkreis Rostock) hat die Frostnacht zum Donnerstag überlebt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der 49-Jährige am... Ein vermisster Mann aus Krakow am See (Landkreis Rostock) hat die Frostnacht zum Donnerstag überlebt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der 49-Jährige am... 👓 Vollständige Meldung