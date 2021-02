: Äthiopiens Kulturerbe ist in Gefahr

09.02.2021 ( vor 5 Tagen )



Die eigentliche Größe des Ortes offenbart sich nicht sofort, wenn man zur Besichtigung der spektakulären Ruinen in der kleinen Stadt Aksum im nördlichen Äthiopien eintrifft. Besucher der Unesco-Welterbestätte beginnen ihren Rundgang meist bei dem großen Stelenfeld, auf dem zahlreiche monolithische Obelisken aus Stein stehen. Auf dem Boden liegen die imposanten Bruchstücke des mit 33 Metern ehemals höchsten Obelisken, der bereits vor einigen hundert Jahren umgestürzt ist. Einer der Obelisken wurde 1937, in der Zeit der kolonialen Besatzung durch Italien, nach Rom gebracht. Seine Rückgabe 2005, durch die Vermittlung der Unesco, war einer der ersten Fälle der Restitution von geraubtem...