Ein 28-Jähriger soll in Hamburg seine Mutter getötet haben. Der Mann wurde am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bramfelder Chaussee festgenommen,...

Mehr als eine Million Menschen sterben in EU-Ländern jährlich an Krebs. Ein umfassender Plan soll nun helfen, die Krankheit zu besiegen. Vor allem Tabak und...

Wahlkampfversprechen: Wie die EU den Krebs überwinden will Es war ein Wahlkampfversprechen: In zehn Jahren soll in der Europäischen Union kein Kind mehr an Krebs erkranken. Dafür will die Politik jeden Risikofaktor...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik