13.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Rund zehn Jahre nach der Katastrophe bebt die Erde in der Provinz erneut. Nun wird nach Schäden an der Reaktor-Ruine gesucht. Rund zehn Jahre nach der Katastrophe bebt die Erde in der Provinz erneut. Nun wird nach Schäden an der Reaktor-Ruine gesucht. 👓 Vollständige Meldung