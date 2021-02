Frank Fahrian RT @TSchwarwel: • „Neue Grenzkontrollen: Hunderte wurden bereits abgewiesen“ • „Autoindustrie zu Grenzkontrollen: Schon am Montag könnten B… vor 20 Minuten Kapinos Autoindustrie zu Grenzkontrollen: Schon am Montag könnten Bänder stillstehen | https://t.co/MODCSolRxT https://t.co/M9vN55WTSq vor 22 Minuten Kai Reuter Autoindustrie zu Grenzkontrollen: Schon am Montag könnten Bänder stillstehen | https://t.co/9rMBkK8XMP https://t.co/dNm3skbItg vor 22 Minuten ConnyRo RT @schweizok2: Autoindustrie zu Grenzkontrollen: Schon am Montag könnten Bänder stillstehen‼️ https://t.co/Bmzn2kGsLS https://t.co/TU3YVg… vor 23 Minuten lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf RT @TSchwarwel: • „Neue Grenzkontrollen: Hunderte wurden bereits abgewiesen“ • „Autoindustrie zu Grenzkontrollen: Schon am Montag könnten B… vor 27 Minuten Andreas Heilsberg RT @TSchwarwel: • „Neue Grenzkontrollen: Hunderte wurden bereits abgewiesen“ • „Autoindustrie zu Grenzkontrollen: Schon am Montag könnten B… vor 36 Minuten